Zemřela Conchata Ferrellová z Erin Brockovichové a seriálu Dva a půl chlapa

Herečka se narodila roku 1943 v americkém Loudendale. V sedmdesátých letech se uchytila v televizi. Objevila se ve velkém množství seriálů jako Hot L Baltimore, Právo v Los Angeles, Cagneyová a Laceyovcá, This is the Life, Badfellas, Pohotovost a další. Největší roli hospodyně Berty měla v seriálu Dva a půl chlapa, kde vydržela od roku 2003 až do roku 2015.