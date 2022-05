Zemřel Jack Kehler z filmů Big Lebowski či Wyatt Earp

Kehler, který se narodil roku 1946 ve Filadelfii, zahájil svou kariéru u divadla. V osmdesátých letech se přestěhoval do Los Angeles. První malou filmovou roli dostal ve sci-fi Strange Invaders, ale živil se hlavně jako televizní herec, třeba v seriálech Hill Street Blues, Fresno, Cagney & Lacey a St. Elsewhere.

Během deváté dekády se mu podařilo proniknout do známých filmů jako Wyatt Earp či Vodní svět. Největší kultovka přišla v roce 1998, kdy si mohl zahrát pana domácího v komedii bratrů Coenů The Big Lebowski. Jeff Bridges tam ztvárnil nezapomenutelnou postavu flákače Duda, který si od něj pronajal skromný byteček.

Následovaly desítky menších seriálových rolí, např. v sériích NYPD Blue, Las Vegas: Kasino, Námořní vyšetřovací služba, Můj přítel Monk, Odložené případy a The Man in the High Castle. Kromě seriálů Jack Kehler vystupoval i ve vlastní one-man show.