Zemřel filmový mafián Paul Sorvino

Televizní seriály tvořily poměrně výraznou část jeho práce. V osmdesátých letech to byl Měsíční svit a To je vražda, napsala, později hrál dlouho v sérii Zákon a pořádek. Na chvíli si odskočil i do Star Treku, v poslední době točil seriály Godfather of Harlem a Bad Blood.