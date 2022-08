ŽEBŘÍČEK: Thorovi sebrali kladivo Mimoni

Téměř po měsíci se do čela žebříčku návštěvnosti českých kin vrátili Mimoni. Žluté příšerky sesadily z pomyslného trůnu Thora. Stačilo jim na to jen něco přes 32 tisíc diváků. Na to, aby se lidé hrnuli do kin ve velkém, je venku nejspíš pořád moc hezky.