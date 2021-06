ŽEBŘÍČEK: Lidé se do kin pořád nevrátili, trochu chodí na americké hity

Jednotlivé filmy teď mají návštěvnost jen v jednotkách tisíc za víkend. Výjimkou se stal pouze americký horor Johna Krasinského: Tiché místo: Část 2, který sesbíral 14 345 diváků. Momentálně je tak nejnavštěvovanějším filmem v ČR, i když v době před covidem by šlo o velmi slabý výsledek.

Druhý je americký snímek Duše, přemýšlivá animovaná fantasy hříčka o hudbě, lidských touhách a duši. Středoškolský učitel hudební výchovy Joe Gardner po letech dostane životní šanci hrát v jazzovém klubu. Najednou se ale přenese z ulic New Yorku do Neznáma před, což je fantastické místo, kde čerstvě narozené duše získávají před vstupem na Zemi vlastnosti, návyky i zlozvyky. Joe na svém životě lpí, duše číslo 22 zase nechápe, čím je lidský život tak výjimečný. A jak se Joe zoufale snaží duši číslo 22 vysvětlit, co je na životě tak skvělé, sám si něco uvědomí.