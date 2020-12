Wonder Woman v Číně totálně propadla, v Americe přijata vlažně

V severoamerických kinech se Wonder Woman 1984 s Gal Gadotovou v hlavní roli dostala na zhruba 16,7 milionu dolarů za premiérový víkend. Podle Warner Bros. je to nejlepší výsledek od začátku pandemie, ale na poměry hollywoodských vánočních blockbusterů je to nejhorší výsledek za celá desetiletí.