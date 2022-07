V komedii Indián se setkají Roden, Dušek i Myšička

„V první řadě je to komedie, ale mně se na tom líbí i ta nadstavba. To, co je ve filmu navíc. Indián má určité poslání, které má film mít. A je jedno, jestli jsem se stal podnikatelem nebo indiánem. Jsem zvědavý, co udělá film s lidmi, kteří se na něj přijdou podívat. Právě diváci totiž mají jako jediní právo film soudit,“ uvedl Roden.