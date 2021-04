V Americe se představí 16 českých snímků

„Finále Plzeň prezentuje to nejlepší, co se v české kinematografii odehrálo za poslední rok a zasazuje tyto filmy do určitého kontextu. Stejně tak se snažíme prezentovat tuzemskou kinematografii i v zahraničí. Spolupráce s Czech That Film je pro nás skvělou příležitostí, jak poskytnout kurátorský výběr toho, co by z aktuální české tvorby opravdu nemělo uniknout i divákům v Severní Americe,” sdělila ředitelka Finále Plzeň Eva Veruňková Košařová.