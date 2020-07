To nejlepší z Varů se představí na portálu DAFilms

Speciální program Best of Vary mohou až do 12. července vidět návštěvníci portálu DAFilms. cz. Ten připravil jako jeden z náhradních programů za letošní zrušený karlovarský festival výběr hraných i dokumentárních filmů oceněných na předchozích ročnících.