Thriller s Malkovichem spoluprodukuje Jákl

„Na týden jsme museli kvůli covidu zastavit natáčení už v přípravném období, a na další týden bohužel i během natáčení. Dotklo se to i Roberta De Nira, který musel jet domů, a jeden den se s ním bude ještě dotáčet. Jinak probíhalo všechno skvěle,“ uvedl k natáčení Jákl, který odjel začátkem roku do USA.

Wash Me in the River je příběhem bývalého narkomana, který se chce pomstít dealerům zodpovědným za smrt jeho snoubenky. Emmet produkoval mnoho akčních snímků, ale režíroval zatím jen jeden film Midnight in the Switchgrass.