Tereza Ramba o své roli v Betlémském světle: Díky filmu jsem se dostala do formy

Nový film otce, syna a vnuka Svěrákových Betlémské světlo dorazí do kin 10. března. Tereza Ramba si v něm zahraje roli, na jakou opravdu není zvyklá. „Chvilku po porodu mě Jan obsadil do role devatenáctileté slečny, která má ve scénáři jednu nahou scénu za druhou. Jemu tak můžu poděkovat, že jsem se během těch tří měsíců dostala do formy,” přibližuje svou postavu mladá herečka.

„Moje lékárnice Vendula si o sobě myslí, že je upjatá, ale díky Máriovi, kterého hraje Vojta Kotek, zjistí, že je vlastně vášnivá,” nastiňuje Tereza Ramba, že si nahé scény střihne se svým bývalým přítelem. „S kýmkoliv jiným by se mi to točilo těžko. Ale my jsme v podstatě jako rodina,” pochvalovala si výběr hereckého partnera.

Zdeněk Svěrák a Daniela Kolářová Foto: Tomáš Teglý, Biograf Jan Svěrák