Špióni, estébáci a černé volhy v dramatu Bez vědomí

Bez vědomí je velkoryse pojaté špionážní drama s hutnou atmosférou komunismu, které se odehrává v roce 1989. Houslistka z disidentské rodiny (Táňa Pauhofová) emigrovala s partnerem (Martin Myšička) do Londýna. Dvanáct let si tam v poklidu žijí až do podzimu 1989, kdy se rozhodnou podívat do Prahy.