Smečka vstupuje na online platformy

Jeho předností je důkladná znalost hokejového prostředí, kde Polenský aktivně prožil šestnáct let a která mu umožnila napsat věrohodný scénář a natočit zejména scény hokejových tréninků a zápasů s dokumentaristickou jistotou.

Hlavní postavou je šestnáctiletý David, který přichází jako nováček/brankář do hokejového týmu Vlků. Liší se od nich dlouhými vlasy i tím, že má cukrovku. Navíc má ale krásnou milující dívku, což ho spolu s vynikajícím rodinným finančním zázemím předurčuje k tomu, aby ho semknutá parta jen tak snadno nepřijala. Začne to hloupými fóry, ale pokračuje pořád dál až k šikaně přes internet, což je i na mírného chlapce už moc. Jakkoli je to proti jeho přirozenosti, bude se muset Vlkům postavit.