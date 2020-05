Sigourney Weaverová věří v silné ženy a taky je hraje

Díky těmto trhákům, ale například i romantickému filmu Podnikavá dívka, za který dostala oscarovou nominaci, může Weaverová přijímat i role ve filmech menších, ale zároveň hlubších, pro ni samotnou zajímavějších.

Takovou byla třeba antropoložka ve filmu Gorily v mlze, za kterou dostala další oscarovou nominaci a Zlatý glóbus, a takovou je i literární agentka spisovatele J. D. Salingera Margaret ve filmu Můj rok se Salingerem, který zahajoval letošní Berlinale. Nejen o něm poskytla Weaverová v Berlíně Právu rozhovor.

Tématem filmu je vztah J. D. Salingera s jeho fanoušky, což je něco, s čím máte určitě jako hrdinka nejslavnějších sci-fifilmů bohaté zkušenosti. Jaké zkušenosti to jsou?

Já jsem měla s lidmi vždycky velice dobré kontakty, zejména se ženami, a jsem vděčná, že jsem mohla hrát tolik silných postav. Věřím v silné ženy, jsou to pro mě superhrdinky. Netvrdím, že muži nejsou úžasní, ale o ty nejpodstatnější věci života se starají ženy, ať už jsou to děti, nebo staří lidé, vždycky se jim snaží poskytnout bezpečí. Dělají toho hodně a myslím, že velmi dobře. Navíc si dokážou navzájem pomáhat. Takže když pracuji na filmu, doufám, že se bude líbit mužům, ale pravda je taková, že ho dělám hlavně pro ženy.

Vaše nejslavnější filmy jako Vetřelec, Krotitelé duchů, Gorily v mlze nebo Avatar ale natočili velmi silní muži: Ridley Scott, Ivan Reitman, Michael Apted, James Cameron. Jak se vám s nimi pracuje?

K tomu nemohu říct nic jiného, než že jsem vždy velmi profitovala ze sebevědomých mužů, protože ti mají naopak rádi silné ženy. Slabí muži je určitě rádi nemají. V době, kdy Ridley natočil Vetřelce, určitě nikdo nečekal, že jediným, kdo na vesmírné lodi přežije, bude žena, a přitom to na tom příběhu bylo to nejlepší. Já jsem díky tomu vlastně nemusela udělat nic moc pro to, abych se ve filmech uplatnila, mohla jsem být tím, kým jsem chtěla být, a vždycky si mohla dobře rozmyslet, co chci dělat.

Sigourney Weaverová jako literární agentka Margaret. Foto: Berlinale

Pokračujete v práci na Avatarovi, co pro vás ten první znamenal?

Bylo to něco úplně nového, do té doby nepředstavitelného. James Cameron je velký filmový průkopník. Ale pro mě to bylo a je zvláštní ještě v jedné věci. Věděla jsem, že jsem bezpečně nejstarší člověk na place, a byla jsem šťastná, že mohu být součástí takového týmu. Ale zároveň jsem najednou cítila potřebu předat to, co jsem se na učila za léta s filmem, těm mladším, to byl dosud nepoznaný pocit.

Můj rok se Salingerem je postavený na ženských charakterech. Proč myslíte, že takových filmů není víc?

To nevím, ale je to jeden z důvodů, proč jsem se na tomto příběhu chtěla podílet. A doufám, že se to do budoucna změní, už teď se o ženách nejen mluví víc než v minulosti, mnohem víc se podílejí i na tvorbě. Můj rok se Salingerem sice režíroval muž, výborný kanadský režisér Philippe Falardeau, ale kameramankou byla Sara Mishara a v celém štábu bylo hodně žen. Ani nedokážu vypovědět, jakou jsem z toho měla radost! Nemám proti mužům vůbec nic, ale jsem ráda, když nejsem v týmu jediná, cítím se přirozeněji.

Hrajete literární agentku – jaký máte vy sama vztah k literatuře?

Od mládí jsem byla knihomol, pořád jsem měla nos zabořený v nějaké knize. Dokonce jsem kdysi přemýšlela o tom, stát se spisovatelkou, ale nejsem na to dost samotářský typ, jsem ráda obklopena lidmi a miluji se podílet na společné práci.

Je velká škoda, že dnešní mladí lidé moc nečtou. Nedávno jsem byla v šoku, když jsem pracovala s člověkem, který nevěděl, ani kdo byl Charles Dickens. Jsem ráda, že Můj rok se Salingerem ukazuje dobu, kdy byli lidé blázni do literatury. A moje Margaret dělala všechno pro to, aby svou agenturu udržela. Jsem dost stará na to, abych si tu dobu velmi dobře pamatovala. Lidé používali encyklopedie a vědomosti si ukládali do hlavy. Dnes nemusí, mají Google…

Často se vyjadřujete i k takovým otázkám, jako je globální oteplování nebo snižování spotřeby masa. Podporuje vás v tom i rodina?

James Cameron tvrdí, že je to cesta, kterou musíme ujít. On sám je vegan, my s manželem a dcerou se snažíme být alespoň vegetariáni. Při cestování to sice není úplně snadné, ale určitě jíme jen asi osminu množství masa, než jsme jedli dřív.

Sigourney Weaverová Narozena 8. října 1949 v New Yorku jako Susan Alexandra Weaverová. Otec byl televizní producent, prezident NBC, matka anglická herečka. Studovala na prestižních školách Yale a Stanford University. První filmová role ve filmu Woodyho Allena Annie Hallová. Nejslavnější filmy: Vetřelec, Krotitelé duchů, Podnikavá dívka, Gorily v mlze, Vraždy podle předlohy, Vetřelec: Vzkříšení, Avatar. Manžel: od roku 1984 režisér a herec James Simpson, mají spolu dceru Charlotte Simpsonovou, která je rovněž herečkou.