Šarlatán se do nominací na Oscara nedostal, uspěli Mank či Země nomádů

Na nejlepší film roku byly nominovány snímky The Father, Mank, Judas and the Black Messiah, Minari, Země nomádů, Nadějná mladá žena, Sound of Metal a Chicagský tribunál.

Mank má nejvyšší počet nominací (deset), snímky The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Země nomádů, Sound of Metal a Chicagský tribunál mají shodně šest nominací.

V mezinárodní kategorii (neanglicky mluvené filmy) kandidují na Oscara Chlast (Dánsko), Better Days (Hong Kong), Colectiv (Rumunsko), The Man Who Sold His Skin (Tunisko) a Quo vadis, Aida? (Bosna a Hercegovina).

Nominace za herecké výkony v hlavních rolích získali Riz Ahmed (Sound of Metal), Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom), Anthony Hopkins (The Father), Gary Oldman (Mank) a Steven Yeun (Minari). Nminace za vedlejší role si vysloužili Sacha Baron Cohen (Chicagský tribunál), Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah), Leslie Odom Jr. (One night in Miami), Paul Raci (Sound of Metal),

Lakeith Stanfield (Judas and the Black Messiah).

Z hereček letos uspěly v hlavních rolích Viola Davisová (Ma Rainey's Black Bottom), Andra Dayová (The United States vs. Billie Holiday), Vanessa Kirbyová (Střípky ženy), Frances McDormandová (Země nomádů) a Carey Mulliganová (Nadějná mladá žena).

Ve vedlejších rolích jsou to Maria Bakalova (Borat 2), Glenn Closeová (Americká elegie), Olivia Colmanová (The Father), Amanda Seyfriedová (Mank) a

Yuh-Jung Youn (Minari).