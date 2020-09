RECENZE: Ze studia Disney přichází do českých kin Mulan

To nejnovější, které dnes vstupuje do kin, je dost akční a díky množství drsných bojových scén se stalo první disneyovskou filmovou pohádkou, která má v USA věkové omezení přístupnosti do třinácti let. U nás je přístupnost neomezená a do kin jde jak titulkovaná, tak dabovaná verze.