RECENZE: Prostě Star Wars, jak je znáte

O existenci příběhu se příliš hovořit nedá. Akce je přerušována jen krátkými vstupy, kde Leia a Skywalker trochu komicky pronášejí moudra. Co lze ještě říci po desítkách let různých pokračování k hromadění klišé ve Hvězdných válkách? Předvídatelnost těchto filmů je úsměvná, jako vždy se zase dozvíme „šokující“ informaci, kdo je máma, táta, děda či babička nějaké postavy. A jako v každém díle vše vyvrcholí velkou a dlouhou vesmírnou bitvou všech proti všem, kde se vystřídají všechny barvy paprskometů a za monumentálních fanfár všechno vybouchne.

Vzestup Skywalkera působí jako celkem zbytečný film, ale nějaké peníze vydělá (i když už to není, co to bývalo), a o to šlo. Není třeba pochybovat o tom, že natočí ještě mnohá další pokračování či předkračování (prequel) a některým dětem se to asi bude líbit. Tak zase za rok u Star Wars.