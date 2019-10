RECENZE: Abstinent. Může se to stát i vašim dětem

Novinka scenáristy a režiséra Davida Vignera Abstinent se od všech těchto filmů liší v jednom, ale velmi podstatném bodě. Smutnými hrdiny většiny těchto filmů jsou lidé středního nebo staršího věku, protože ono to přece jen nějaký čas trvá, než alkohol člověka vyřídí. Alespoň tak se to donedávna tradovalo.

Většina filmu se pak odehrává v protialkoholní léčebně, kde Adam značně předvídatelně nejprve řád i terapii odmítá, ale postupně obojímu přivykne a snad to i pochopí. Obraz léčebny působí s ohledem na množství již viděného dost jako klišé, ale prostředí si o to samozřejmě říká.

Některé dialogy zní přirozeně, jindy má divák, zejména u terapeutových promluv (které jsou zjevně dílem terapeuta Jana Jílka, jenž se podílel na scénáři a jemuž je film věnován), pocit, že je sám na léčení, a může mu to jít na nervy. Jak známo, alkohol je v našich krajích obecně tolerován víc, než je zdrávo, a prý víc než v jiných zemích, jak tvrdí právě započatá kampaň Nepít je normální, do níž film Abstinent skvěle zapadá.

Film se propojil s osobním příběhem frontmana skupiny Nebe Petra Harazina, který sám léčení nedávno podstoupil a složil k filmu titulní píseň. To by mohlo pomoci k atraktivitě snímku, protože Abstinent je film, který by měl mít co nejvíc diváků, třeba i prostřednictvím školních návštěv. I když možná je důležitější pro rodiče než děti, protože ty to podle svého nedospělého soudu mají přece „pod kontrolou“ vždycky a protože, optimisticky vzato, rodiče mohou mít alespoň na některé děti v tomto věku ještě vliv.