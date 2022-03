Poslední závod jako filmová rehabilitace Emericha Ratha

Bylo tomu skutečně tak? Když se podíváme do novely Františka Kožíka Synové hor, vydané v roce 1955, která se stala základem mýtu Hanče a Vrbaty, zjistíme, že Rath je zde jednou z hlavních postav, přičemž jeho národnost není zamlčena.

Ve stejnojmenném filmu, který podle Kožíkovy předlohy natočil o rok později režisér Čeněk Duba, je to stejně jako v knize Rath, kdo najde vyčerpaného Hanče, snaží se ho dopravit do bezpečí, a když mu dojdou síly, jede pro pomoc. A nejen to: skutečný Emerich Rath se v tomto filmu mihne v epizodní roli lesníka a jeho jméno v titulcích následuje hned za hereckými hvězdami.