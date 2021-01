Pokračování seriálu Kancl zvažují hned dva tvůrci

„Chtěl bych se na tom podílet,“ uvedl Greg Daniels, ale zároveň naznačil, že to nebude brzy. „Mám další dva seriály, na kterých teď pracuju,“ dodal.

Daniels byl showrunnerem Kanclu čtyři roky a poté se věnoval seriálu z prostředí úředníků Parks and Recreation. Kancl se mu ale hodně zaryl pod kůži.

Někteří herci v minulosti také projevili zájem obnovit Kancl, zejména Jenna Fischerová a John Krasinski (hráli Pam a Jima). S úplně novým přístupem přišel Leslie David Baker (představitel Stanleyho), který by chtěl natočit volně navazující seriál, jenž se by se pravděpodobně jmenoval jinak, ale zachoval by ducha originálu. V roce 2020 rozjel kampaň na Kickstarteru a už má dostatek peněz na natáčení pilotního dílu.