Po čem muži touží 2: Anna Polívková se pro změnu octne v těle Jiřího Langmajera

„Mnohem větší problém než mluvit a myslet jako žena mi dělá ženský pohyb. Potřebuji poradkyni, která mi občas řekne, že bych třeba měl mít ruce dál od těla nebo že holky, když přikyvují, víc hýbají hlavou. A jeden postoj mě naučila i manželka, jednu nohu úplně rovnou a druhou vytočenou doleva, jako by odjakživa dělala balet. Mě to strašně bolí, ale ona tvrdí, že to je náramně pohodlné, tak jsem to už několikrát použil. Ty ženské pohyby jsou pro mě zajímavé, ale chvílemi je to i dost stresující a těžké, protože nemáme zase tolik času, abych úplně všechno nazkoušel. A já bych rád podal co nejlepší výkon,“ dodal.