Ordinace v růžové zahradě 2 skončí v roce 2021

Seriál skončí po více než patnácti letech. „Je to pro nás emotivní záležitost, většina z nás se seriálem zestárla, těžko hledat nějaká srovnání. Pokud si nějaký pořad udrží své místo v hlavním vysílacím čase po více než 15 let, a navíc se vysílá po dvou epizodách v týdnu, je to zkrátka fenomén, který jen tak nezmizí,“ tvrdí Monika Hasmanová, ředitelka výroby TV Nova.