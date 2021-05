Nova se snaží zaujmout teenagery školním seriálem s Vojtou Dykem

„Myslím, že každý z nás by ve věku kolem 17 let chtěl mít takovýho profesora. Já teda určitě jo. Tudíž se ho snažím hrát takovýho, jakýho bych ho sám chtěl mít… To jest profesora, kterej bere svoje povolání zároveň jako poslání, kterej je parťák, a ne uměle vytvořená chodící autorita, a kterýho prostě baví to, co dělá, a když už něco dělá, tak na sto procent,“ tvrdí herec.