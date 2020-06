Nová DVD: Pražské orgie a Synonyma

Příběh filmu nás zavádí do poloviny 70. let, kdy americký spisovatel Nathan Zuckerman přijíždí do Prahy, aby zachránil a odvezl rukopis nevydané knihy. Seznámí se se svéráznou a nezkrotnou spisovatelkou Olgou a pronikne na vyhlášené večírky, na nichž každý hledá únik ke krátké svobodě po svém.