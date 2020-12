Nová DVD: Bez vědomí, Tenet a Štěstí je krásná věc

Marie je profesionální houslistka, která před 12 lety se svým mužem emigrovala do Velké Británie. Teď se ale vítr začíná pomalu obracet a ve vzduchu visí změna. Marie by toho ráda využila a po letech konečně navštívila svou rodinu. Jenže brzy po návratu do Prahy se ukazuje, že to byla osudová chyba. Viktor za dramatických okolností zmizí a není jisté, zda je vůbec naživu. Marie chce za každou cenu zjistit, co se s ním stalo.