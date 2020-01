Nova chce letos zaujmout seriály Kameňák a Specialisté i Masterchefem

Do Specialistů přišly nové posily - kapitán Šafářová a kapitán Beran. „S naším týmem se spolupracuje skvěle, já jsem jeden z posledních, co do seriálu naskočili 15. ledna 2019. Baví mě to a doufám, že se divákům líbíme,“ uvedl seriálový kriminalista Martin Dejdar.