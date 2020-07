Noir na Křivoklátě. Festival pro fanoušky Lynche i Vašáryové

Film noir je dnes hodně široký pojem, který pochází ze 40. let dvacátého století. Černobílé filmy noir mívaly temnou atmosféru inspirovanou německým expresionismem. Postavy bývaly drsné a cynické, často to byli detektivové, lidé na dně nebo členové podsvětí. Uvádí se např. snímky Maltézský sokol, Dotek zla a Sunset Blvd. Původně byl pojem spojen s Hollywoodem, ale postupně od šedesátých let vznikla řada evropských filmů, které nějak navazovaly na film noir, a nejednou šlo i o parodie.