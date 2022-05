Noir Film Festival představí hollywoodské filmy olomouckého rodáka

Olomoucký rodák Edgar G. Ulmer se na festivalu dočká retrospektivy. Ulmer se narodil roku 1904 v olomoucké židovské rodině. Začínal na vídeňské divadelní scéně, ale v roce 1921 odjel s Maxem Reinhartem do Berlína, kde spolupracoval s režisérem Friedrichem Murnauem a vytvořil dekorace pro slavný film Metropolis Fritze Langa.

Ve třicátých letech už působil v Hollywoodu. Pracoval mimo jiné na hororu The Black Cat s Borisem Karloffem a Belou Lugosim. Od roku 1942 byl ředitelem společnosti Producer Releasing Corporation, která produkovala béčkové filmy, např. Bluebeard, Club Havana a Strange Illusion.

Nejslavnější je noirový snímek Detour.

Po válce natočil noirové snímky jako The Strange Woman a Ruthless, sci-fi horor The Man from Planet X, sci-fi Beyond the Time Barrier nebo fantasy L’Atlantide. V roce 1972 zemřel v sanatoriu v kalifornském Woodland Hills.

Z filmu Detour (Objížďka) Foto: PRC

Hlavní tematická sekce letošního ročníku festivalu nazvaná Na černé listině se zaměří na ty výrazné hollywoodské osobnosti, jejichž autorské hlasy byly s nástupem tzv. černé listiny na přelomu 40. a 50. let minulého století umlčeny.

V sekci budou mimo jiné uvedeny ceněné a historicky signifikantní filmy Síla zla (Force of Evil) Abrahama Polonského s Johnem Garfieldem, Dálnice zlodějů (Thieves' Highway) Julese Dassina a Běžel celou cestu (He Ran All the Way) Johna Berryho opět s Johnem Garfieldem.

„Není náhoda, že levicově orientovaní umělci inklinovali právě k filmu noir, který skrze kriminální příběhy o znevýhodněných jedincích umožňoval formulovat naléhavé společenské výpovědi odsuzující třídní nerovnost, zneužívání moci nebo přešlapy kapitalismu,“ tvrdí dramaturg Milan Hain.

„Největší citlivost k těmto a podobným tématům projevovali režiséři a scenáristé jako Jules Dassin, Joseph Losey, Abraham Polonsky, Robert Rossen nebo A. I. Bezzerides. Jejich příspěvek filmu noir druhé poloviny 40. let lze jen stěží přecenit. Na sklonku dekády z nich ale mccarthismus učinil nežádoucí osoby, a všichni tak stáli před několika nezáviděníhodnými možnostmi: stáhnout se do ústraní, tvořit tajně pod pseudonymem nebo odejít do zahraničí,“ dodal.

Noirové Best of

„Po celou historii Noir Film Festivalu jsme se drželi pravidla, že filmy z předchozích ročníků v programu neopakujeme. S jubilejním 10. ročníkem jsme se ovšem rozhodli udělat výjimku, a právě v rámci kulatého výročí připomenout programové perly z historicky 1. Noir Film Festivalu, který se v srpnu 2013 konal na hradě Kokořín,“ uvedla dramaturgyně festivalu Jana Bébarová.

Diváci si užijí Humphreyho Bogarta v ikonické roli Phila Marlowa v adaptaci románu Raymonda Chandlera Hluboký spánek (The Big Sleep), oscarovou roli Joan Crawford v Mildred Pierce podle literární předlohy Jamese M. Caina či zákeřnou femme fatale v podání Gene Tierney v technicolorovém skvostu Smrtelný hřích (Leave Her to Heaven).