Netflix vymaže ze seriálu Franka Langellu, řekl vtip o kolegyni

Nejslavnější případ vymazání herce z filmu se odehrál v roce 2017. Kevin Spacey, který se proslavil legendárními filmy jako Americká krása, Svět podle Prota, L.A. Přísně tajné či Obvyklí podezřelí, tehdy zmizel z filmu All the Money in the World, který už byl zcela hotový. Byl nahrazen Christopherem Plummerem.