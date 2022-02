Nejvíc nominací na Oscara má Síla psa s Cumberbatchem

Retro psychologické drama Jane Campionové Síla psa se odehrává na Divokém západě. Despotický majitel ranče (Benedict Cumberbatch) je v něm nucen žít s bratrem, jeho novou manželkou a jejím dospívajícím synem a všechny je tyranizuje.

Sci-fi Duna, adaptace románu amerického spisovatele Franka Herberta, má deset nominací.

Duna. Zleva Timothée Chalamet a Rebecca Fergusonová. Foto: WarnerBros.

O titul nejlepšího filmu roku se s nimi utkají také Belfast, Coda, Nighmare Alley, West Side Story, Licorice Pizza, King Richard, Drive My Car a K zemi hleď.

Japonský snímek Rjúsukeho Hamagučiho Drive My Car Foto: Aerofilms

Sošku pro nejlepšího herce v hlavní roli mohou získat Javier Bardem (Being the Ricardos), Benedict Cumberbatch (Síla psa), Andrew Garfield (Tick, Tick... Boom!), Will Smith (King Richard) a Denzel Washington (Tragedy of Macbeth). Ve vedlejších rolích pak Ciarán Hinds (Belfast), Troy Kotsur (Coda), Jesse Plemons (Síla psa), J. K. Simmons (Being the Ricardos) a Kodi Smit-McPhee (Síla psa).

West Side Story. Ansel Elgort a Rachel Zeglerová jako Romeo a Julie padesátých let dvacátého století. Foto: Falcon

Z hereček v hlavních rolích nominovali Jessiku Chastainovou (The Eyes of Tammy Faye), Olivii Colmanovou (The Lost Daughter), Penélope Cruzovou (Parallel Mothers), Nicole Kidmanovou (Being the Ricardos) a Kristen Stewartovou (Spencer). Ve vedlejších rolích Jessie Buckleyovou (The Lost Daughter), Arianu DeBose (West Side story), Judi Denchovou (Belfast), Kirsten Dunstovou (Síla psa) a Aunjanue Ellisovou (King Richard).

Benedict Cumberbatch a Jesse Plemone jako dva zcela odlišní bratři. Foto: Netflix

Z animovaných filmů mají nominace Encanto, Flee, Luca, The Mitchells vs. the Machines a Raya and the Last Dragon. Za kameru byli nominováni Greig Fraser (Duna), Dan Laustsen (Nightmare Alley) Ari Wegner (Síla psa), Bruno Delbonnel (The Tragedy of Macbeth) a Janusz Kaminski (West Side Story).

Leonardo DiCaprio a Jennifer Lawrencová (K zemi hleď) Foto: Netflix

Z režisérů mají nominace Kenneth Branagh (Belfast), Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car), Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza), Jane Campionová (Síla psa) a Steven Spielberg (West Side Story).

Za scénář jsou nominováni Kenneth Branagh (Belfast), Adam McKay & David Sirota (K zemi hleď), Zach Baylin (King Richard), Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza) a Eskil Vogt a Joachim Trier (The Worst person in the world).

Děti ve filmu Belfast Foto: Cinemart

V kategorii střih mají šanci Hank Corwin (K zemi hleď), Joe Walker (Duna), Pamela Martinová (King Richard), Peter Sciberras (Síla psa) a Myron Kerstein a Andrew Weisblum (Tick, Tick.. Boom). Z neaglicky mluvených filmů mají šanci Drive My Car (Japonsko), Flee (Dánsko), The Hand of God (Itálie), Lunana: A Yak in the Clasroom (Bhútán) a The worst person in the world (Norsko).