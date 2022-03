Nejvíc šancí na Oscara má Síla psa s Cumberbatchem

Z herců jsou nominováni Javier Bardem (Being the Ricardos), Benedict Cumberbatch (Síla psa), Andrew Garfield (Tick, Tick... Boom!), Will Smith (King Richard) a Denzel Washington (Tragedy of Macbeth). Ve vedlejších rolích pak Ciarán Hinds (Belfast), Troy Kotsur (Coda), Jesse Plemons (Síla psa), J. K. Simmons (Being the Ricardos) a Kodi Smit-McPhee (Síla psa).