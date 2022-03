Zelenskyj a Ukrajinka Kunisová. Oscary by letos mohly být zvláštní

Amy Schumerová, jedna z moderátorek přenosu, který proběhne v noci na pondělí 28. března, si myslí, že by Zelenskyj měl na Oscarech promluvit. I když si uvědomuje, že přenos má být zábava, přece jen by chtěla využít stále ještě relativně sledovanou, byť upadající událost. Zelenskyj by podle ní mohl promluvit přes satelit nebo ze záznamu.

„Myslím, že je to skvělá příležitost přinejmenším okomentovat pár věcí,“ myslí si Schumerová. „V současnosti se děje tolik příšerných věcí, že je těžké rozhodnout, na co se zaměřit.“

Celý ceremoniál by mohla odstartovat zpěvačka Beyoncé s písní Be Alive, která byla nominována na Oscara. Šlo by o přenos z tenisových kurtů v Comptonu, kde trénovaly sestry Venus a Serena Williamsovy. Po jejím boku by se snad mohl objevit Will Smith, který hrál jejich otce ve filmu Král Richard. Ani to ale není oficiálně potvrzené.