Martin Scorsese natočí svůj první western

Předlohou k jeho novému filmu se stala kniha Killers of the Flower Moon amerického spisovatele Davida Granna. Děj se odehrává ve dvacátých letech minulého století a popisuje, jak byli vyvražďováni indiáni ve státě Oklahoma.

„Myslíme, že to bude western. Určitě se ve filmu objeví kovbojové. Indiáni z kmene Osage byli nejbohatším národem na planetě poté, co pod svými pozemky objevili ropu. To se však rychle změnilo. Byla to zlá doba, kdy bylo pravděpodobnější, že půjdete do vězení za zabití psa než za vraždu indiána,“ sdělil.