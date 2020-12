Kubařová, Orozovič a Emma Smetana v komedii o rozpadu a záchraně jednoho vztahu

Jak už to v romantických komediích bývá, Tomáš nedostane šanci situaci vysvětlit a doma najde prázdný byt a výzvu, aby se sbalil a odstěhoval. On to ale nechce vzdát. Kamarád (Matouš Ruml) mu poradí, aby okopíroval scény ze slavných romantických filmů. Tomáš záhy pozná, že to, co stoprocentně funguje na filmové hrdinky, nemusí nutně fungovat i v šedivé realitě.