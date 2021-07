Kubařová, Kostková či Polívka v nové sérii Hvězdy nad hlavou

„Jsem paní učitelka deváťáků. Takže masa puberťáků přede mnou, když jsem stála u té tabule, měla vzbuzovat respekt, nebylo to vůbec jednoduchý.“ Přesto Kubařová přiznává, že kdyby nevyšlo herectví, asi by učila, stejně jako její maminka. „Kdybych nebyla přijatá na konzervatoř, tak jsem měla variantu, že bych šla na pedagogickou fakultu. Měla bych zaměření na dramatickou výchovu, byla to taková alternativa mého povolání.“