Krajčo, Polívková a Langmajer dotočili romantickou komedii

„Je tam velká paleta emocí, typů postav, vztahů. Baví mě, že každou chvíli děj přeskakuje z jednoho příběhu do druhého a že to nenudí a diváka to táhne stále dopředu,“ tvrdí režisérka Ferencová, která se zatím u českých diváků zapsala dost špatně hodnocenými tituly jako Řachanda a Všechno nebo nic.

Producent Adam Dvořák měl problémy hlavně s počasím. „Sehnat dostatek sněhu, když sníh není, to byl opravdu velký úkol. Proto jsme se přesunuli na finále natáčení do Jizerských hor. Sníh jsme dosypávali v Praze a Brně a všude, kde to šlo. Pak samozřejmě covid, všichni chodili s rouškami, všichni jsou opatrní, všechno se špatně shání… Kdybych sestavoval black list toho, co se může podělat, tak by tam byla spousta věcí, co se nám stalo, ale nakonec to dobře dopadlo.“