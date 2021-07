Jedině Tereza. Orozovič se snaží získat Kubařovou hollywoodskými gesty

Tomáš je televizní moderátor počasí a s Terezou tvořili dokonalý pár, až se to jednou zadrhlo. Je možné získat ženu zpět pomocí gest z romantických filmů?

Na Štědrý den ho Tereza přistihla polosvlečeného Tomáše s populární moderátorkou. Prekérní chvilku by sice Tomáš mohl celkem racionálně vysvětlit, kdyby k tomu ale dostal příležitost. Usmiřovačku překazí neplánovaný nocleh na policejní stanici, a když se konečně dostane domů, narazí na prázdný byt a výzvu, aby se sbalil a odstěhoval. Tomáš se nechce vzdát bez boje.

Kamarád Karel má jednoduché řešení – proč se neinspirovat scénami ze slavných romantických filmů? Jenže Tomáš záhy pozná, že to, co stoprocentně funguje na filmové hrdinky, nemusí nutně fungovat i v šedivé realitě, zvlášť když provedení pokulhává, nebo když se do cesty připlete charismatický fotograf, který se o Terezu zajímá.