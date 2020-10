GLOSA: Akademici pod tlakem aneb Boj o Oscara

Horák šel dál. Nejenže se pochlubil, že se jeho film líbí Johnu Malkovichovi (který filmař by asi tak zahraničnímu kolegovi napsal, že nelíbí) i pravidelnému návštěvníkovi a dobrému známému z karlovarského festivalu Stevenu Gaydosovi z časopisu Variety. Přidal informaci, že „celou dobu práce na Havlovi jsme se snažili, aby právě v USA rezonoval“, jakož i tu, že „Václav Havel je mezi americkými členy akademie velmi populární, je to jeden z nich, umělec, který si i jako politik zachoval stejně liberální názory, jako má většina amerických filmařů“. Horák tedy v možnost jít do boje o Oscara doufá skrze správně zvolenou postavu.

Jak to dopadne, se dozvíme v úterý. A ten, komu to letos nevyjde, může příště zkusit natočit film o Jaromíru Jágrovi. Toho mají v Americe také rádi a většina našich akademiků nejspíš rovněž. To by byla konečně opravdu sázka na jistotu!