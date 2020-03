Filmy z posledních deseti let, které doporučujeme vidět: Joker, Počátek a další

Režisér Wes Anderson má svůj, snadno rozpoznatelný styl, díky kterému mezi tisíci snímky poznáte, jestli ho točil právě on. Až vyjde měsíc je poetická romantická komedie z roku 2012, ve které si zahráli například Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Tilda Swintonová, Frances McDormandová, Harvey Keitel, Kara Haywardová a Jared Gilman. Příběh se odehrává v 60. letech 20. století na pobřeží Nové Anglie. Samovi a Suzy je dvanáct let, zamilují se do sebe a rozhodnou se, že spolu utečou z domovů. Jak daleko se dostanou a co se při tom o sobě dozví?