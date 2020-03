Filmy z minulého století, které stojí za vidění: Kmotr, Čelisti nebo Vymítač ďábla

Klasika všech klasik. Tuto legendu natočil roku 1994 režisér Quentin Tarantino, který do hlavních rolí obsadil Johna Travoltu, Samuela L. Jacksona, Tima Rotha, Umu Thurmanovou, Bruce Willise, Harveyho Keitela, Amandu Plummerovou a další. Film z roku 1994 je nadčasový a právem se řadí mezi kultovní snímky. Je rozdělen do několika dějových linek, které se nakonec propojí.

10 filmů od Quentina Tarantina, které stojí za to zhlédnout. Pulp Fiction je jasné, ale co dál? Filmy a seriály

Vědec dr. Emmett Brown sestrojí stroj času a mladík Marty McFly jím omylem odcestuje do minulosti. Tam se musí Marty soustředit hlavně na to, aby nezměnil dějiny. To by totiž mohlo mít hrůzné následky. Legendární sci-fi komedii natočil v roce 1985 režisér Robert Zemeckis, v hlavních rolích se představili Michael J. Fox a Christopher Lloyd.