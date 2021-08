Filmové premiéry: Shoky & Morthy: Poslední velká akce, Jan Werich: Když už člověk jednou je..., Marco, Okupace a Zákon lásky

Štěpán Kozub a Jakub Štáfek hrají hlavní role v komedii Shoky & Morthy: Poslední velká akce. Čtyřicet let po smrti velkého klauna vznikl první velký filmový dokumentární portrét Jan Werich: Když už člověk jednou je... Češi Zdeněk Godla a Luboš Oláh hrají v dánské krimi Marco. Michal Nohejl debutuje dramatem Okupace. Oblíbený králičí lump Petr se vrací v animovaném filmu Králíček Petr bere do zaječích. O sexuálních a jiných touhách navzdory hendikepu je dokument Chci tě, jestli to dokážeš. Spolurežisérka dokumentu V síti, Barbora Chalupová, natočila tragikomickou dokumentární roadmovie Zákon lásky.