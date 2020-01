Filmové premiéry: Gentlemani, Malé ženy, Bídníci, Daria či Cesta za živou vodou

Mladý psychiatr Marek a farmaceutka Daria se seznámili přes sociální sítě, ale hned po první schůzce Daria zmizí. Marek ji objeví až po několika dnech v psychiatrické léčebně, kde pracuje jeho matka. V rámci své praxe se ujme jejího případu a snaží se rozklíčovat, co se stalo. Nejprve to vypadá, že je Daria opravdu blázen, brzy však zjistí, že si s ním možná jen trochu zahrává. Nebo je to jinak?