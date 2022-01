Filmová sezona začíná Srdcem na dlani

Tím prvním bude 20. ledna Srdce na dlani, které napsal a natočil autor diváckého hitu Ženy v běhu Martin Horský. Ve své novince se soustředil opět na lásku, která kvete v každém věku od školky až do důchodu, a zamilovat se mohou nejen lidé, ale i psi.

Únor odstartuje Mimořádná událost, druhý celovečerní film scenáristy a režiséra Jiřího Havelky, jehož Vlastníci dostali tři České lvy a měli i výborný ohlas u diváků a kritiků. Tentokrát se autor nechal volně inspirovat skutečným příběhem „splašeného vlaku“. Nešlo mu však o rekonstrukci případu, ale o další zábavný ponor do světa normálních lidí, kteří se ocitnou v extrémní situaci. Do vlaku posadil Janu Plodkovou, Igora Chmelu, Jenovéfu Bokovou, Jaroslava Plesla či Aloise Švehlíka.

O týden později se v Tajemství staré bambitky 2 bude možné opět setkat s loupežníkem Karabou a jeho odvážnou dcerou Aničkou. Z té je královna a s králem Jakubem mají dceru Johanku. Zůstali i zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc, kteří byli v prvním dílu vyhnáni z království, potloukají se po světě a hledají místo, kde by mohli znovu kout pikle. A mladá, nezkušená královna Julie ze sousedního království se stane vhodným nástrojem jejich pomsty.

Zároveň s Betlémským světlem vstoupí do kin pohádka Největší dar. Jejími hrdiny jsou pohanští bohové a bohyně a také svérázní obyvatelé malé valašské vísky, kterým se bohové začnou plést do života. Režisérky Marta Santovjáková Gerlíková a Daria Hrubá do snímku obsadily Boleslava Polívku a k němu mimo jiné i jeho bývalou ženu Chantal Poullainovou a dceru Annu Polívkovou.