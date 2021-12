Dokument České televize o Miladě Karasové

„Každému se líbí něco jiného a je to dobře. Každý člověk má v sobě něco krásného, ať je to fyzično, nebo duševno, protože klasická krása může být i nudná. Naopak nedokonalost je zajímavá a nádherná a víme, že někteří lidé září zevnitř. A to je ta největší krása,“ řekla Milada Karasová.