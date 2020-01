Daria Kaščejevová po nominaci na Oscara: Počítačovou animací jsme přesycení

Kaščejevová ocenila atmosféru na pražské FAMU, která jí pomáhá tvořit. „Od prvního ročníku jsem měla pocit, že nám dávají svobodu, můžeme experimentovat, zkoušet bláznivé věci, a pak se to vyplatí. Děkuju za tu možnost, že můžu v takové atmosféře tvořit. Všichni jsou trochu přesyceni počítačovou animací, mám radost, že se to trochu vrací k ruční práci, kdy je vidět otisk rukou na těch loutkách.“

„Celý duben jsem psala a teď jsem spokojená s tím, co jsem napsala, a už jsem podala návrh na vývoj a je schválený. Začínáme pracovat na dalším filmu,“ doplnila. Má jít o kombinaci loutek s živými herci.

Producent Martin Vandas uvedl: „Důležité je, že je to obrázek systematické podpory filmu, vnímám to jako osobní zásluhu Heleny Fraňkové (ze Státního fondu kinematografie, pozn. aut.). Letos poprvé se objevuje výzva na vývoj televizního animovaného seriálu, cítíme, že seriálová tvorba je pro animaci důležitá, protože si ti lidi kontinuálně udržují své schopnosti, krátký film je ekonomicky ne úplně racionální, ale s podporou fondu to dělat jde.“