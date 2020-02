10 italských filmů, které vás rozesmějí i rozpláčou

Režisér Roberto Benigni roku 1997 natočil tento velmi působivý snímek o hrůzách holocaustu. Roku 1939 se číšník Guido Orefice přestěhuje z venkova do velkého města, kde potká svou osudovou lásku, učitelku Doru. Vezmou se a mají syna. Po pěti letech šťastného manželství jsou Guido a jeho chlapec kvůli židovskému původu posláni do koncentračního tábora. Guido nechce, aby se syn bál, a tak předstírá, že je to vše jen hra připravená k synovým narozeninám.