The Killers, Twenty One Pilots či LP. Kdo všechno letos vystoupí na Colours of Ostrava?

Součástí Colours of Ostrava, který se letos koná od 15. do 18. července , jsou nejen hudební vystoupení, ale i doprovodný program v podobě různých workshopů, diskusí nebo divadla. Většina návštěvníků ale na festival míří kvůli velkým zahraničním hvězdám, které na Colours of Ostrava rok co rok míří.

Zatím byli odtajněni tito umělci: Twenty One Pilots (USA), The Killers (USA), Martin Garrix (Nizozemsko), Sigrid (Norsko), LP (USA), The Lumineers (USA), Tones and I (Austrálie), Wardruna (Norsko), Youssou N´Dour (Senegal), Meute (Německo), The Hatters (Rusko) a Bazzookas (Nizozemsko).