Morcheeba přijede v září jako náhrada za Metronome

Britská skupina Morcheeba, jejíž tváří se stala hlavně pozoruhodná zpěvačka Skye, vznikla v roce 1995. Zpočátku dělala experimentální elektroniku s příchutí hip-hopu a psychedelie. Tuto éru symbolizuje debut Who Can You Trust?. Postupně však kapela absorbovala stále více funku a soulu, snažila se už zaujmout více melodií než zvuky. Album Fragments of Freedom bylo prakticky bez psychedelie a přineslo velký hit Rome Wasn't Built in a Day.