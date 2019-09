Zrní se hlásí k odkazu Václava Havla

Projekt zakončí 18. prosince koncert v Hrádečku na Trutnovsku, kde idea turné vznikla. Když tam loni hrála kapela na výročí úmrtí Václava Havla, napadla ji myšlenka na rozsáhlejší havlovský projekt. Patronem projektu se stala Knihovna Václava Havla. „Aktivit a pomoci Knihovny Václava Havla si moc vážíme. Cítíme, jak zásadní je žít ve svobodě, že to není samozřejmé a že je důležité si to připomínat. Být za to vděčný, oceňovat odhodlání a sílu lidí, kteří tehdy o svobodu bojovali, děkovat jim a hlasitě se za ně stavět,“ dodal frontman kapely Unger.