Zpěvačka Lenny: Mike Shinoda v mé písni změnil celou rytmiku

Bylo za tím osobní setkání. Začalo to tím, že jsme v březnu roku 2019 se členy mé skupiny vystupovali na jeho pražském koncertě jako předkapela. Od té chvíle jsme zůstali ve spojení. Dal mi na sebe osobní kontakt, takže to nešlo přes manažery.

Bylo mi řečeno, že si Shinoda předkapelu vybíral z pěti nebo šesti jmen. Mě mezi ně zařadil český promotér koncertu. Říkala jsem si, že by bylo úžasné, kdyby si nás vybral, nechávala jsem tomu však volný průběh. A ono se to povedlo, vybrali si nás přímo Mike a jeho muzikanti.

Na poslední chvíli jsem byla ještě oslovena, abych s ním zazpívala duet, písničku Make It Up As I Go, kterou zpívá s K. Flay. Připravovala jsem se na to doslova za minutu dvanáct, ale na pódiu to dopadlo skvěle. Po vystoupení jsme se v šatně bavili o muzice. Mike stál po celou dobu našeho koncertu na kraji pódia, sledoval nás, a tak se zajímal o naše další plány. Také nám řekl, že ho naše hudba baví.